Educación y salud, los abandonados (parte 2)

lunes 16 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

Tirarles en cara a los educadores y sector salud, que se les aumentó salarios para apenas adecuarlo a la pérdida

Como abordamos el lunes pasado, no hay sistema de pago a educadores oportunos, no hay mantenimiento preventivo y correctivo para las escuelas y las licitaciones son irregulares… además no se construyen nuevos colegios o escuelas públicas (casi ninguna en décadas) y la Normal no la convierten en instituto pedagógico.

Tirarles en cara a los educadores y sector salud, que se les aumentó salarios para apenas adecuarlo a la pérdida de valor adquisitivo acumulado en años, es un error más de los malos asesores del presidente. ¡se ve este abandono de décadas con deserciones y los resultados en estudios de nivel superior, no sólo en prueba PISA u otros! ¿Por qué Meduca no investiga y verifica que la enseñanza de las materias es uniforme y efectiva? En otros países se aprueban exámenes nacionales donde los que aplican son de otra región para garantizar no haya conflictos de interés. ¿Por qué Meduca no crea incentivos para escuelas y profesores cuyos alumnos aprueban exámenes universitarios o de nivel? ¿Porque los médicos si tenemos un recargo al salario por ir a áreas apartadas y a los docentes no les dan? están muy golpeados. ¿Acaso no creen que es justo luchar contra aumento de la luz? ¡Son de esas comunidades indígenas que saldrán los médicos, ingenieros y abogados, del mañana! sólo mire tasas de natalidad, en la capital cada vez la gente tiene menos hijos. ¿Podremos regresar a llamar subsidio a la ayuda por pobreza y beca a lo que es un estudiante destacado?

Médico