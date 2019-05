Dura es la ley y votar a conciencia

miércoles 1 de mayo de 2019 - 12:00 a.m.

Existen y podrán darse todo tipo de argumentos, que si fue muy tarde el pronunciamiento, que si el mismo es político o no

Por dura que sea la ley no toca de otra que hacerla cumplir, y eso es lo que pasó con el reciente fallo del Tribunal Electoral donde impiden las candidaturas del innombrable debido a que la verdad objetiva existe y objetivamente hablando su candidatura no se ajustaba a derecho.

Existen y podrán darse todo tipo de argumentos, que si fue muy tarde el pronunciamiento, que si el mismo es político o no, que hubo torcedura de brazos o fallos de billete, que no reside en ella por fuerza mayor etc. Lo cierto es que para nadie es un secreto que ese señor no pisa esa residencia ni de visita; desde hace 4 años y esa verdad no la pueden refutar ni sus propios seguidores.

Dicho esto, se hace cumplir la ley para con el país, pero en especial para los votantes del distrito capital, como para los electores del circuito 8-8 quienes nos veíamos afectados de manera directa con esa candidatura chucuta, chueca, torcida y empujada a la brava, a la machimberra, de tuco a tuco, como fue la costumbre durante la administración de la locura y el latrocinio.

El próximo domingo 5 de mayo, nos enfrentaremos cara a cara con la verdad, y en las primeras horas de la noche debemos conocer quién será el ciudadano que administrará la nave del estado para el próximo quinquenio y sin importar partido o candidato independiente que triunfe, el día 6 de mayo todos seguiremos siendo panameños y nos corresponderá continuar nuestro trabajo para hacer avanzar hacia las sendas de un verdadero desarrollo ésta noble, bella y saqueada nación a la que le roban sin piedad desde hace más de 500 años, piratas extranjeros como nacionales disfrazados de honorables, que se visten y presentan a diario con saco y corbata simulando a Don Señor y no son otra cosa que ladrones y a pesar de ello mi querida y amada tierra sigue pariendo riqueza por doquier.

No hagamos enemigos por la política, aunque yo me los gane de gratis, evite pelear con la familia, amistades, vecinos por un partido o candidato, construyamos país, salga a votar temprano, cumpla con su deber ciudadano puesto que no hacerlo le resta autoridad moral para reclamar a quien salga electo, ese día hay que ponerse la camiseta del país y votar a conciencia por la o él mejor candidato; viendo el futuro de la nación, las próximas generaciones y no mirándonos al ombligo.