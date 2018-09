¡‘No te duermas' tú tampoco!

martes 4 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

¡Una tinaja! Eso fue lo que recibió la Pandora del mito griego…no una caja. A ver, la mitología dice que Pandora debía mantener cerrada la caja –la tinaja-, pero la curiosidad pudo más: la abrió, y fueron liberadas todas las desgracias y males humanos. Consciente de su error, cerró la tinaja, justo cuando sólo quedaba la ESPERANZA en su interior. ¡Terrible historia! Porque cosa terrible sería vivir…sin ESPERANZA. El diccionario define ESPERANZA como la ‘CONFIANZA de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea'. Y todos tenemos la ESPERANZA alcanzar o realizar algo: sanar, prosperar, graduarnos, empleo, una empresa, negocio, enamorarnos, casarnos, hij@s, felicidad, salvarnos, viajar, qué se yo. Qué bueno es saber que la Escritura nos aclara que ‘Jesucristo (es)nuestra ESPERANZA', y que ‘TODO lo podemos en Cristo que nos fortalece'. Además, el SALMO 121 -bautizado por los rabinos como el SALMO de la ESPERANZA-, agrega: ‘NO SE DORMIRÁ el que te guarda'. Es decir: ‘Cristo NO DUERME y es nuestra ESPERANZA para alcanzarlo TODO'. Y, hasta donde entiendo, TODO es TODO. ¡Vamos tu ESPERANZA está DESPIERTA y no es un mito, no es un cuento! ¡TODO está al alcance de tu ESPERANZA! Es una realidad, una verdad más clarita que el agua de la tinaja. ¿No te parece? Entonces, ¡‘NO TE DUERMAS' tú tampoco!SALMO 121:3 ‘…NI SE DORMIRÁ el que te guarda…'