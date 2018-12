Discriminación e indiferencia

Es frecuente que en las comunidades se hagan obras que son prometidas y promovidas como de gran beneficio, sublimes, extraordinarias e incomparables, sin embargo, la realidad es que resultan en engaño e insatisfacción.

Resulta así porque no son consultadas, no responden a las necesidades de las comunidades, no se hacen en sitios en donde la infraestructura es adecuada, no cuentan con la aprobación de planos y no se hacen los estudios de impacto ambiental.

En el norte de la ciudad, (Villa Zaita) hay muchas urbanizaciones, entre ellas: Villa Florence, Villas del Prado, Villa Magna, La Alegría, Praderas del Rocío, entre otras, que registran inseguridad, congestión del tráfico, fluctuaciones en la energía eléctrica.

Los que allí habitamos somos personas trabajadoras que adquirimos una vivienda en un lugar tranquilo, fresco y casi seguro, para convertirla en nuestro hogar, en el que nuestra familia viva con tranquilidad lejos del bullicio de la ciudad. Esta tranquilidad de la que gozamos por muchos años está desapareciendo por el capricho de quien se le ha ocurrido convertir a Villa Zaita y nuestras barriadas en el centro de actividades masivas.

Reconocemos en sectores aledaños a Villa Zaita, hay comunidades que necesitan piscinas, campos deportivos y áreas recreativas, por la gran población que concentran y porque merecen disfrutar de los recursos que se invierten en este tipo de proyectos. No se trata de egoísmo, por el contrario, es reconocer el valor que tienen como ciudadanos.

Las servidumbres, áreas de uso común que están bajo la administración del MOP, en este caso me refiero a la servidumbre del IDAAN, es utilizada de manera indiscriminada para un proyecto que aparte de veredas y ciclo vías, contempla piscina, estacionamientos, gimnasio, parque infantil, kioscos, gacebo, etc, según la promoción que hacen del mismo. Servidumbre que ha sido cuidado por los residentes, tiene árboles que deben seguir purificando el ambiente y que debe estar disponible para futura ampliación o reparación de la tubería madre y línea paralela del IDAAN, que conduce agua desde la potabilizadora de Chilibre a la ciudad. Éste hecho resulta indiferente a las autoridades que tienen la obligación de conservar esa servidumbre.

