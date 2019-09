Dios te libertará

jueves 12 de septiembre de 2019 - 12:00 a.m.

Un tercio de las frutas y vegetales, se desperdicia o descartan porque no cumplen con los estándares de belleza exigidos por los consumidores.

Un tercio de las frutas y vegetales, se desperdicia o descartan porque no cumplen con los estándares de belleza exigidos por los consumidores, dice Naciones Unidas. Bien explica la Palabra que ‘el hombre mira lo que está delante de sus ojos', mira las apariencias. Pero, ¿qué es realmente importante? Pues el CORAZÓN. Bien dice la Escritura: ‘sobre toda cosa guardada, guarda tu CORAZÓN, porque de él mana la vida'; y añade que ‘del CORAZÓN salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad'. Lo realmente terrible es que, dice el Señor: ‘la gente se fija en las apariencias, pero Yo me fijo en el CORAZÓN'. Y con esa frase mandó a ungir como rey a un pelao, a un pastor: David. Ahora bien: si Dios tuviera que elegir un rey ahorita… ¿qué vería en mi CORAZÓN? Pablo se lo preguntó y respondió así: ‘¡Soy un pobre miserable! ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¡Gracias a Dios! La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor'. ¡Sí!, sólo Él puede darnos un nuevo CORAZÓN, y convertirnos en una especie de fruta hermosa…por dentro y por fuera, y darle un giro de 180 grados a la historia de nuestras vidas 1SAMUEL 16:7 ‘…pero Yo me fijo en el CORAZÓN'