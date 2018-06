Don dinero cogió la de montar a la justicia

miércoles 13 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

Hasta cuando tanta blandenguería de nuestro sistema de justicia con quien tiene dinero, cuando se están robando la plata del pueblo

Pobre la justicia en mi país, ya que don dinero le cogió el lado de montar puesto que; quien puede pagar un buen cuerpo de abogados y éstos a su vez contratan un buen médico reconocido en la plaza, al momento en que los llaman a investigar les salen todas las enfermedades habidas y las que no existen para que los manden a la casa, a un hospital, o le den país o planeta por cárcel.

Hasta cuando tanta blandenguería de nuestro sistema de justicia con quien tiene dinero, cuando se están robando la plata del pueblo a manos llenas no tienen nada, tan pronto los llama un fiscal o juez se enferman y los casos más recientes son los de los funcionarios de alta alcurnia de la administración pasada, quienes casi todos están pringados incluido el mismísimo Martinelli quien ayer le vio la cara y en serio a la justicia en su país del cual nunca debió salir y apareció con arritmia, taquicardia, cáncer, glaucoma y otras hierbas más para que lo manden a un hospital.

Si el juez de garantía de una le impone una multa dura al médico que llevaron al estrado se acaba este relajo, al iniciar dijo que sí había tratado a Martinelli y después dijo que era la primera vez que lo veía, con lo cual mintió descaradamente y como colorarlo al finalizar la audiencia se quedó tertuliando con los CD que acompañaron al loco y sus secuaces, y no es la primera vez que esto pasa, recordemos a la dra. que incapacitó a Moncada Luna sin verlo siquiera y así, cuantas audiencias no suspenden con certificados médicos comprados por los abogados, por Dios.

Si el magistrado Mejía no se para firme será otro congo más de don dinero, Martinelli estuvo 363 días en la chirola gringa y no le pasó absolutamente nada y que se sepa no se quejó de nada tampoco, un enfermo con las características que lo describieron en ese informe médico no se la pasa mofándose de todo un pueblo desde el momento mismo que salió huyendo como gallina desde hace 4 años y menos sale reído, peído y tirando besitos cual reina de carnaval a todo el que encontraba en su camino desde que salió de la cárcel en Miami y peor aun cuando pisó tierra panameña, cuanto descaro de éste señor.

Esperemos que pronto salga del Santo Tomás para qué valla al lugar designado en El Renacer donde debe purgar la sanción que le corresponda, dicho sea de paso esa es la celda que el mismo mando acondicionar para el MAN. Las vueltas que da la vida no?

