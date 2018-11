Diálogo entre un desempleado y su vieja cartera

martes 13 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

En este espacio de frustraciones colectivas y de forzadas esperanzas, es que tiene lugar este singular diálogo

Después del ‘arrepinche' de fiestas patrias, entramos en la recta final del 2018, y los que trabajan les tendrán los ojos puestos a los ahorros, las bonificaciones y el décimo; los comerciantes ‘cranearán' cómo ‘desplumarlos' de esos tesoros.

Pero, los ‘parados' mirarán al cielo en busca de un milagro para poner la cena de Navidad, sabiendo que por el asunto de la corrupción, este año no habrá jamón ni pavos de los políticos. En este espacio de frustraciones colectivas y de forzadas esperanzas, es que tiene lugar este singular diálogo entre un hombre desesperado y su vieja cartera vacía.

Sentado en la banca del parque, echó mano a su cartera, pensando que ella le respondería sus preguntas. ¿Te molestaría que te abra? Para nada, respondió. Un poco de aire me vendría bien para deshacerme de esta humedad. ¿Y qué piensas encontrar? respondió el pedazo de cuero. Si sólo has metido una estampita del Nazareno, y tu cédula, que por cierto esta vencida, que esperas encontrar.

¿Te acuerdas cuando te mantenía llena de ‘benjamins', ficha del seguro, licencia de conducir, cheques sin cobrar y fotos de mis hijos? Sí, pero hoy no tienes trabajo, ni familia y para colmo, estás lleno de achaques. Entonces, ¿para qué te tengo? Yo tampoco lo sé, y en verdad preferiría estar en un bolsillo que de vez en cuando se abriera, así fuera para meter papeles inútiles. Me debo estar volviendo loco. Ya nadie me ‘para bola', y sólo me queda hablar contigo, y tú tampoco estás a gusto conmigo.

Te acuerdas cuando mis amigos me buscaban pa' parquear. Claro que no, pero tampoco olvido que tus hijos pasaban hambre, y que le pegabas a tu mujer por pedirte plata ‘pa' los regalos de los pelaos'.

Tomó la cartera con violencia, y molesto le gritó: ‘cartera del ‘#$%&' si no me sirves pa' nada, tu lugar será el basurero. ¡Aguanta! imploró la sentenciada. Ya perdí toda utilidad, pero ¿dónde guardarás la cédula para votar el otro año? Abogado