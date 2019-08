El despertar de la fuerza

lunes 26 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

La dignidad del funcionario de la Caja, ¡ha despertado! no importa algunos de sus gremios estén tomados por traidores

Los intentos de mantener callados a los funcionarios administrativos de la Caja, ante el irrespeto y violación de las escalas salariales, para dar aumentos caprichosos sin años de servicio y de cuestionable meritocracia, fracasó. Los administradores de turno tienen frustración de que sus esquiroles y dirigentes de gremios sumisos no lograron detener a la masa de funcionarios valientes que se hartó de tanta corrupción.

Parece hay personas en los gremios vendidos con neuronas quemadas por sustancias non santas que no le da capacidad de redactar su propio acuerdo y hasta usaron el borrador de los 3 gremios decentes que si estaban en paro. Pese a que amputaron los puntos vitales de investigación, áudito y detener los nombramientos. Al establecer las mesas de trabajo permiten tocar esos temas. Las mentiras en medios dizque esos aumentos políticos son para evitar renuncias, se cae cuando no le ajustan primero a los que les toca enseñarles todo a esos novatos con salariazos. Nada justifica aumentos de conductores, cajeras y secretarias a salarios mayores que abogados e ingenieros y sus compañeros cajeros comiendo un cable.

La dignidad del funcionario de la Caja, ¡ha despertado! no importa algunos de sus gremios estén tomados por traidores, que avalan la unificación en salud. No importa que tan incendiado deje la Caja el emperador Nerón saliente, ya están listos los funcionarios para defender la Caja si viene el Dino Calígula o similar.