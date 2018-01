¿Democracia con valores antidemocráticos?

martes 16 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

Muchos llegaron a pensar que con la caída del militarismo, y la ayuda millonaria de los gringos, el establecimiento de la democracia en nuestro país estaba de sobra asegurada. Muy pronto, la vida en sociedad degeneraría en el libertinaje, creciendo las generaciones posteriores con la creencia de que irrespetando a las autoridades y desafiando el orden jurídico, se sepultaría el régimen autoritario.

No se puede negar que nuestros comicios electorales, han servido de ejemplo hemisférico. Pero la democracia no se fortalece sólo con elecciones transparentes, ni con concurrencias a las urnas, sino con el comportamiento de los ciudadanos. Ocurre que un Presidente de un país permeado por la irresponsabilidad cívica, encontraría serios obstáculos para imponer la honestidad a su gestión.

Participar o no en los partidos políticos, es una opción validada. No están descalificados los primeros por agruparse, ni los segundos por mantenerse aislados. Eso sí; presenciamos a diario, una serie de acciones u omisiones de ambos, que consciente o no de ello, hieren de muerte a la democracia.

Es una creencia generalizada, que la ‘coima' es eficaz para conseguir lo que la ley prohíbe. Pasa con el estudiante que cree merecer buena nota, o con el comerciante que apoya una candidatura para recibir los favores del poder. Muchos han justificado el pillaje con aquello de que ‘robaron pero hicieron', o ‘el que no da…no va'.

La lista incluiría a esos hijos ‘sinvergüenzas' que celebran que sus padres para sobrevivir, reciban un ‘150 p'a los 65'; los padres que exigen una inmerecida ‘beca' para su hijo fracasado, y hasta el que demanda una ‘botella' porque buscó votos, o los usuarios irresponsables, que demandan atención, y ante cualquier inconveniente, amenazan al funcionario con sus ‘padrinazgos políticos'.

Si no desechamos estas prácticas, aun eligiendo al ciudadano más honesto, la corrupción se lo tragaría. El corrupto teme a la cárcel, pero le aterra más el desprecio ciudadano porque le impedirá gozar de su fortuna mal habida. La mayoría rechaza la corrupción, pero de una sociedad guiada por valores antidemocráticos, se descalifica para erradicar la corrupción. Entonces, este es el dilema: O cambiamos, o seguirá reinando la corrupción…ad infinitum!

Abogado