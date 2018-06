Demasiado grande

viernes 22 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

No entiendo la obsesión de los panameños por tener carros más grandes de lo que pueden controlar. Siempre observo a hombres y mujeres conduciendo enormes 4X4 o suburban tratando de estacionarse o dar curvas cerradas fallando en el primer intento, en el segundo y hasta el quinto. Tal vez no es que no sepan manejar, es que nuestro país no está hecho para carros tan grandes; los espacios para estacionar en los malls y en los edificios son cada vez más pequeños, ni hablar de las rampas para subir o bajar a los estacionamientos. Esos carros también son más anchos. Causan líos entre vecinos pues algunas veces pueden dificultar el acceso y salida de sus estacionamientos, he visto varios casos de este tipo.

Peor son las personas de la tercera edad cuyos hijos le recomiendan o le compran este tipo de carros con la excusa que son más seguros. A cada rato veos viejitos luchando con el timón. Una vez vi a una señora, calculo como de 80 años, deteniendo toda la fila de carros por un ‘daño' en su carro que, aparentemente, no arrancaba. Mientras paseaba a mis perros pude presenciar como el conductor de carro de atrás se bajó y conversó con ella: el carro, una 4X4 era de cambios porque su hijo le había dicho que ¡los carros de cambio eran mejores!

Antes de comprar un carro de esos por favor medite si es lo que realmente necesita, fíjese en su entorno más frecuente para comprobar que tiene el espacio que va a requerir. No estorbe.

Relacionista pública, activista y editora