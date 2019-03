No lo dejes con la palabra en la boca

miércoles 27 de marzo de 2019 - 12:00 a.m.

Esa sensación de vacío, esas preguntas sin respuestas, ese proyecto, esa decisión, esa duda, esa enfermedad

Mi-Sión: la rueda, la escritura, la imprenta, el auto, el teléfono, la electricidad, la computadora, el láser, los transistores y las bandas magnéticas componen la lista de los ‘10 MEJORES INVENTOS DE LA HISTORIA', según ojocientífico.com. Lo interesante es que los 10 inventos se relacionan directamente o indirectamente con la comunicación. Y no es de extrañar, pues ‘no es bueno que el hombre esté solo' (GÉNESIS 2:18), dice la Escritura…o en términos de ciencia: somos seres sociales. El ser humano ‘no es nada, o es muy poco, o tiene la concepción de que es muy poco cuando está en soledad', dice el sociólogo JT Frutos. Nuestra necesidad de compartir/comunicar es intrínseca y bidireccional…nuestros inventos, nuestras creaciones lo reflejan. ¡Es que somos ‘imagen y semejanza' (GÉNESIS 1.26) de Dios! Y, así como Él no ha parado de hablar desde la creación…nosotros tampoco. Y aunque en el hablar y el hablar, nos olvidemos de el Creador, Él me ‘tiene' presente y quiere decirme algo ¡HOY!, pero ‘personalmente… (porque)hay muchas cosas que no he querido decirles por escrito', asegura en 2Jn 1:12. Esa sensación de vacío, esas preguntas sin respuestas, ese proyecto, esa decisión, esa duda, esa enfermedad, esa necesidad, esa crisis…son el momento oportuno para que escuchar lo que Dios me quiere decir hoy, pero…‘personalmente'. Mi Mi-Sión es: ¡no dejarlo con la palabra en la boca!