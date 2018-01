Déjate cargar en brazos de Dios

martes 30 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

En el supermercado, Luz Helena, mi nieta, me dijo que quería un jugo que estaba en lo alto de la estantería. –‘Si lo PUEDES alcanzar, te lo compró'-, le dije a modo de reto. Me respondió con tierna sabiduría: -‘yo no la PUEDO alcanzar, porque soy pequeña; pero si me cargas en tus brazos, entonces sí la alcanzaré, Tata'-. La escena me recordó un pasaje GÉNESIS 15, donde ocurre a la inversa: el que PUEDE –es decir: Dios-, reta al que no PUEDE –a Abraham-. Te ubico en el contexto: nuestro padre Abraham tenía 75 años cuando Dios le prometió descendencia, pues no tenía hijos. 10 años después, Abraham –‘el padre de la fe'- dudó y le reclamó a Dios: ‘sigo sin tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco', uno de mis criados. ¿La respuesta de Dios?: ‘— ¡No!...Tu heredero será tu propio hijo'. Luego, vino el reto: ‘cuenta las estrellas, a ver si PUEDES. ¡Así de numerosa será tu descendencia!'. ¡Claro que Abraham no PODÍA contar las estrellas! Es más, un reciente cálculo científico habla de unos 300 mil trillones de estrellas; es decir: ¡aún hemos PODIDO terminar de contar las estrellas! Así Dios quiere bendecirte: así como no PUEDES contar, así como no PUEDES hacer tú, como no PUEDES imaginar, así como no PUEDES explicar ni entender. Sólo déjate cargar en Sus brazos, y acepta, CREE que ‘todo lo PUEDES' alcanzar…en Él y con Él.