Deja que el Señor use lo que tenga que usar para sanarte

miércoles 3 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

MI-SIÓN: mi abuela echaba manos de remedios extrañísimos: ‘si es necesario me unto caca de pollo pa' quitarme este dolor', solía mascullar. Pero, mi abuela no es única en este asunto, pues morder un lápiz para aliviar la migraña, dos cucharaditas de azúcar para acabar con el hipo, licuado de sábila-leche-ajo para combatir el asma o la gripe y frotarse limón en las axilas para curar la goma: es un breve listado de remedios insólitos que encontré glogeando. Y los busqué a propósito de este singular milagro: lodo de saliva y tierra para curar la ceguera. ¡Claro!: eran dos ingredientes en manos de ‘el que sana todas tus dolencias', y al que canta Juan Luis Guerra en ‘Son al Rey'. ¡Escúchalo! Mientras, te añado esta MI-SIÓN: deja que el Señor use lo que tenga que usar para sanarte, para sacarte ‘del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso'… ¡por más extraño que te parezca el remedio! Y, como estamos en los tiempos de respuestas al alcance de un ‘click', si después del ‘remedio' te manda a un ‘estanque': ¡hazlo ‘pacientemente'! Como el ciego de JUAN 9:6-7 regresarás ‘viendo' lo que antes no veías.