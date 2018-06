Deja de quejarte por lo que no tienes

Mucha de la más SUBLIME música cristiana, fue compuesta con sólo CINCO tonos, en vez de los usuales do-re-mi-fa-sol-la-si-do. En una especie de discriminación creativa, los esclavos del Sur de Estados Unidos, ignoraban las siete teclas blancas y usaban sólo las CINCO teclas negras que TIENE el piano. Mientras, en Latinoamérica, los españoles daban a los negros, aquello que consideraban sobras de la cocina: patitas de cerdo, tripas, etcétera; a partir de lo que TENÍAN, los negros elaboraron lo que hoy se consideran delicias culinarias como el sauce, mondongo criollo, y más. El punto es, herman@ mí@: ¿qué o cuánto TIENES? Lo mismo preguntó el Señor a Moisés: ‘«¿Qué TIENES en tu mano?» «Una vara», respondió'; y con esa simple ‘vara', Moisés abrió el Mar Rojo. Por lo general miramos lo que no TENEMOS y nos angustiamos: no tengo dinero, no me alcanza, no puedo. ¡Profesionales del no! Sin embargo, ‘¿cuántos peces, cuántas teclas, cuántas patitas de cerdo, cuántas libras de tripas TIENES?', preguntaría Jesús. ¡Cuánto TIENES! ¿Para qué pregunta? Para que pongas lo que TIENES en Sus manos…y así puedas multiplicar peces, abrir los mares que te limitan, componer canciones SUBLIMES o preparar delicias memorables…sin importar cuán poco TENGAS. ¿Cuánto TIENES? ¡Cuánto TIENES! Úsalo, bendícelo, inviértelo, adminístralo en Cristo…y deja de mirar, llorar o quejarte por lo que no TIENES.