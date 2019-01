Cumple todo lo que está escrito.

jueves 3 de enero de 2019 - 12:00 a.m.

MI-SIÓN: la pantera estaba a punto de atacar al perro. Entonces, el sabueso vio un montón de huesos y comenzó mordisquearlos mientras decía: -‘¡wao…qué rica estuvo esta pantera!'-. ¡Claro!, la pantera huyó, despavorida. Un mono le confió al felino, la jugarreta del perro. Furiosa, la pantera se llevó al mono, para que atestiguara cómo desollaba al perro. Al verlos venir, el perro les dio la espalda con disimulo, mientras decía en voz alta, y evidentemente molesto: -‘¿dónde estará ese mono?; hace una hora lo mandé a buscarme una pantera para mi cena…y no regresa'. El felino huyó, aún más horrorizado que la primera vez. Moraleja: en tiempos de crisis, la IMAGINACIÓN puede ser tu salvación. Pero, el Señor no sólo quiere que IMAGINES, como salvarte de una crisis, sino para que construyas un plan de vida -de ‘vida en abundancia y victoria', para ser más exactos-. Por eso la Escritura dice, ‘dichoso (quien) en la ley del Señor se deleita, y MEDITA en ella día y noche'. Y MEDITA, en el texto original, significa: ¡IMAGINAR! Entonces, ¡MEDITA, IMAGINA la Palabra materializándose en tu vida…es garantía de alegría, sanidad, dirección, salvación, paz, en fin: de lo que no tienes! ¡No necesitarás ninguna jugarreta! ‘MEDITA (la Palabra) de día y de noche; cumple con cuidado todo lo que…está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito', dice la Escritura. ¡Compruébalo!