Cuando lo malo es bueno

viernes 29 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

Esta semana han pasado muchas cosas que marcarán nuestra historia: debutamos en un Mundial de Fútbol, metimos nuestro primer gol, somos la barra más popular, el ex presidente Martinelli hace show cada vez que lo llevan a la Corte y se descubrió el plagio literario más grande y grave de la historia de la literatura panameña y tal vez de todo Centroamérica; noticia que ha sido recibida de forma muy tibia por parte de la comunidad intelectual. Triste.

Dicen que Panamá es uno de los países más felices del mundo y entre nosotros comentamos que somos un país con mala memoria pues olvidamos lo malo; cada día me convenzo más que esto es cierto. Si aceptamos el robo, el asesinato, el plagio y cualquier otra trampa como algo normal y no lo censuramos fuertemente estamos mandando al país un mensaje equivocado. Observando el acontecer nacional me da la sensación que estamos creando situaciones socio políticas muy similares a las que causaron el golpe del 68 y la invasión del 89, parece que no aprendemos la lección. Tenemos una crisis de valores, hoy apoyamos más a los culpables confesos o pillados en el acto que a las víctimas, la excusa suele ser ‘somos amigos' o ‘no es tan grave'.

Es frustrante ver como en nuestro pequeño país pareciera que ‘el crimen si paga'. Si esto nos parece bien o normal debemos meditar profundamente sobre qué tipo de valores y enseñanzas estamos transmitiendo a nuestros hijos, porque si seguimos así vamos rumbo al desastre. Panamá merece gente honesta y ¡mejores ciudadanos¡

Relacionista pública, activista y editora