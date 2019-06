Cortizo saca más esqueletos

viernes 7 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

Ahora, en la segunda entrega de sus ministros, saca otro ex ministro de la dictadura.

En la primera entrega de sus ministros, Cortizo designó a un exministro de la dictadura en los momentos que ya no cabía excusas de que no sabía que era un gobierno criminal. Ese fue Héctor Alexander, ministro de Hacienda y Tesoro de 1985 a 1988.

Ahora, en la segunda entrega de sus ministros, saca otro ex ministro de la dictadura. Augusto Valderrama, que fue ministro en 1989; sí, en los últimos meses de la dictadura, cuando ya la olvidada Yolanda Pulice anuló las elecciones porque no pudieron hacer el fraude que hicieron para Nicolás Ardito Barletta. En las elecciones del 89 mataron al sacerdote Van Cleff y al guardaespalda de Billy Ford. No entiendo cómo Valderrama aceptaba ser ministro de la Presidencia en esos momentos. Qué valores o antivalores lo alumbraban?

Otro es Milciades Concepción, uno de esos técnicos del desaparecido IRHE, que en esta institución ocupó varios cargos y perseguía a trabajadores porque no se cuadraban con la dictadura.

Otro es Samuel Lewis, que al final se distanció él y su familia del noriegato.

Ninguno de estos guardados en catacumbas ha imitado a Leonidas Macías, único partícipe de la dictadura que pidió perdón al pueblo por el daño que causaron siendo parte del mal hadado ‘proceso octubrino'.

Otra designación con cuentos de ultratumba, pero ya no en épocas de la dictadura, salvo mejor información, es Rosario Turner para Salud. Ya fue ministra. Venía de Directora Nacional de Prestaciones Médicas del Seguro Social, dirección que entre sus departamentos tenía el de Epidemiología, que por negligencia e impericia, no fue capaz de cumplir con su papel, que es sonar alarmas y detectar causas de lo que fue el envenenamiento con dietileneglicol. Epidemiología del Seguro Social no fue eficaz en descubir la causa de los casos que daban muerte, problemas renales y neurológicos. Pasaron 5 meses para encontrar la causa del envenenamiento lo que costó que se siguiera usando el jarabe maldito, con miles de intoxicados, que no se han conocido porque además, politiqueramente, los repartieron en giras en áreas postergadas.

Si estos señores no tienen autoridad moral para ser ministros, el que los nombró tampoco la tiene para ser mandatario.

EXCANDIDATO PRESIDENCIAL