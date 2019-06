Cortizo y la Policía

viernes 14 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

Esta semana el presidente electo ha definido quién será el director de la Policía, puesto clave para enfrentar la delincuencia en crecimiento. Será el comisionado Jorge Miranda, oficial de carrera con 51 años de edad.

Lo que me llamó la atención es que fue director de Inteligencia de la Policía entre el año 2012 y 2014, eso quiere decir que lo fue durante el gobierno de Ricardo Martinelli, acusado de pinchar comunicaciones de una serie de panameños opositores. Si bien se dice que fue el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) quién pinchó, entidad separada de la Policía, pero un buen servicio de Inteligencia de la Policía, en esos dos años de intensa pinchadera por parte del CNS, debió detectar esa actividad, como balance de una entidad que es susceptible a la corrupción o a desviarse de sus funciones.

Hay dos posibilidades principales: que haya conocido el ilícito o que no lo hubiera conocido. Ambas opciones lo descalificarían para ser el Director de la Policía. Si conocía y no denunció viola la norma que dice que el funcionario que desempeñando sus funciones conoce la comisión de faltas o delitos, debe denunciarlos ante autoridad competente. Y si no conoció, indica que su trabajo no fue eficaz. Hay otra opción: que el CSN no pinchó y que no hay caso contra Martinelli. Si esto fuera verdad sí podría ser Director de la Policía. Pero entonces qué hemos vivido los últimos 4 años desde que empezó a armarse el caso contra Martinelli.

Todo esto nos dice que vivimos un Estado fallido, un circo en la institucionalidad democrática. ¿Cuántos han visto esta arista y cuántos no quieren verla?

Otra liebre que saltó con Cortizo y la Policía fue, a pregunta de periodista, sobre los ascensos -obviando el escalafón- que se dieron en los últimos años, prometiendo que en su gobierno no ocurrirá eso, dando a entender que sí se dieron ascensos no merecido. Si se dieron, se atreverá a corregir eso regresando -a los canguros- al nivel que les correspondía o destituirlos por aprovecharse de un acto ilícito que hasta generó lesión patrimonial porque cobraron salarios que no les correspondía.

Tiene Cortizo un problema serio en la Policía, percibida como una institución con grandes problemas de corrupción. Amanecerá y veremos…

EXCANDIDATO PRESIDENCIAL