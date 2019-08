¿Coordinación o subordinación al MINSA? Parte 3

lunes 5 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

El tener cuentas por pagarse entre instituciones de salud esperando un finiquito pues desde 2002 a 2015

Existe pues los decretos desde los cuales el Ejecutivo trata de someter a la Caja a los designios del MINSA, vulnerando su autonomía. Siguen confundiendo el dictado de políticas de salud que es la rectoría con una sobreposición de autoridad sobre la Caja, sus recursos en especial sobre sus finanzas

El tener cuentas por pagarse entre instituciones de salud esperando un finiquito pues desde 2002 a 2015 no se habían pagado, porque ‘las facturas se las comieron los ratones' es vergonzoso, así como lo es todo lo que se ha seguido haciendo sin tener convenios vigentes, sin refrendo de Contraloría. Incluye el Censo Preventivo que no se sabe de ningún convenio de compensación de costos para devolverle a la Caja lo que se gastó de recursos, medicinas y reactivos para atender no asegurados incluyendo extranjeros. Esto no es coordinación esto es abuso contra la Caja. Hace poco las nuevas autoridades han dicho que es correcto devolverle la plata que le debe por años el MINSA a la Caja, pero luego se anuncian recortes a salud y educación.

No puedo dejar pasar, el absurdo que otro concursante a la dirección de la Caja, dijo en televisión que no creía en privatización, ¡pero si en la asociación publico privada! El presidente Cortizo debe tener cuidado de no repetir los errores pasados en la Caja donde los mismos que no saben ni cuantas camas tiene la Caja (no saben nada de salud) vengan a empeorar las pensiones del pueblo, por los mismos pillos que metier on las cuentas individuales.

Defendamos la CSS.

MÉDICO