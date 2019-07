¿Coordinación o subordinación al MINSA? Parte 2

lunes 29 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

El modelo ‘Osorio- Ramón' es el que se ha tratado de meter a todos los gremios y gobiernos, desde hace muchos años y que como dice el decreto 487 del 24 de junio del 2019, en su página 2, existía la viabilidad política, técnica y supuestamente ‘gremial' para seguir en este proceso de unificación del sistema. Una viabilidad con fuerte olor a complicidad de lograr el robo descarado de las instalaciones y bienes de la Caja junto a su personal de salud hacia el MINSA inicialmente y luego todos a un ente de administración privada por medio de las APP.

Quienes lo niegan o tratan de no verlo, generalmente son individuos de poca formación académica manipulables sin capacidad de crítica o mentes malévolas que pretenden convencer de un proceso que fundamentado en que la salud es un derecho humano, para enternecer a muchos, pero ocultando su afán de negocios detrás de una unificación de un solo proveedor en salud.

Tratan de poner a pueblo contra pueblo afirmando como que los asegurados no les importan con el resto del pueblo, cuando eso es falso y al contrario todos quisiéramos que el gobierno de turno pusiera suficiente dinero per cápita en atenciones del MINSA como lo hace la Caja, hasta que ambas instituciones tuvieran servicios excelentes. Ejemplo visita domiciliaria, pañales y oxígeno no lo tiene el MINSA y debiera tenerlo como la Caja, pero ahora lo quieren hacer quitándole a los asegurados. Médico