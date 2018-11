Controlando gastos

Hace poco más de un año ando metida de lleno en el mundo de l as polleras y suele haber mu chos gastos pues hay que lavar y planchar las polleras, sus enaguas, hacer tembleques, adornar los zapatos, hacer las motas… en fin la lista es larga y suma decenas de dólares, así que decidí aprender a hacerlo yo misma.

Ahora hago tembleques, no muy elaborados, pero si bien hechos; lavo y plancho mi pollera y sus accesorios; también se hacer las motas, enjaretar y adornar mis zapatos. Con esto me he ahorrado mucho dinero. Mis amigas pagan por eso y algunas se sorprenden cuando les digo que lo hago.

Los panameños tenemos la tendencia de pagarle a otros para que nos hagan las cosas que bien podríamos hacer nosotros mismos ahorrándonos bastante dinero.

En los países más industrializados es normal el ‘hágalo usted mismo'. Son comunes los amplios garajes de las casas convertidos en talleres bien equipados. Hombres y mujeres pintan, ponen tablillas, reparan y lavan sus carros. Sinceramente, no me gusta pintar porque hago desastre, pero me ahorro un montón de plata. Seguro volveré a intentarlo.

¿Será que a los latinos nos da pena hacer los arreglos en nuestras propias casas? ¿será pereza? Pues debemos dejar de ser flojos y hacer lo que podamos. Planifiquemos un fin de semana de trabajo en casa con buena música, pizza, los implementos necesarios y manos a la obra que seguro después de tanto trabajo estaremos satisfechos y habremos ahorrado algo de dinero.