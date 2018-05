Constituyente, ¿sí o no?

El país requiere a gritos acabar con el latrocinio a los fondos públicos

Una de las promesas de campaña del Presidente Varela fue la de convocar una constituyen que todos hubiésemos querido que se hiciera al inicio de su mandato pero no fue así.

De igual manera, los partidos políticos que se oponían a la dictadura martinelista acompañaron durante toda la campaña su voz en favor de una constituyente debido a su convicción de que el país requiere tener un nuevo pacto social y no hacer un remiendo más a la actual constitución, además del convencimiento de la población que los actuales Diputados, y lo que vendrán serán incapaces de poner su pescuezo en la guillotina para cuartarse canonjías.

Por consiguiente, que la esté convocado al final de su mandato o que la hubiera convocado al principio nos lleva al mismo sitio, obtener un nuevo pacto social y acabar con la vagabundería que reina en toda la administración pública y para mí eso es lo que cuenta; lo demás no es otra cosa que oportunismo político y partidista intentando tener bandera de cara al proceso electoral que se avecina y seguir engañando al pobre pueblo, con ese cuento arribista fue que llegó Martinelli a la Presidencia y mire usted el país que nos heredó.

Por el lado del capital a mí no me extraña su cacareado time porque para ellos ese tiempo nunca existe y si de ellos dependemos esa nueva carta social nunca llega, son lo más parecido a la gata flora..

El país requiere a gritos acabar con el latrocinio a los fondos públicos, atención a las necesidades angustiantes que tiene nuestra población y si bien es cierto la constituyente no los va a resolver de inmediato si podemos poner punto final a tanto desgreño administrativo, al no me toques, no te toco que existe entre la Asamblea y la Corte, recortar poderes al presidencialismo absoluto existente, que los buenos para nada de la Asamblea cumplan con sus funciones y dejen de estar embolsillando los fondos del estado, que la Junta directiva del seguro haga lo que le compete dictando directrices en materia de salud para la Caja del Seguro Social y no viaticando; emulando a Diputados, Magistrados, etc.

Tenemos que poner un alto a tanta desidia, corrupción, abuso, inoperancia, malversación, injusticias etc. y eso no es posible con la emparchada constitución que mantenemos puesto que no existe voluntad política en los distintos poderes del estado para realizar los cambios necesarios y enrumbar al país por nuevos derroteros que generen la confianza de la población. Constituyente ya. .

EX SECRETARIO GENERAL CGTP

