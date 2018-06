Confía en Su Palabra

¿Por qué a los peces no les gusta Facebook?-, preguntó mi hijo. –Porque no tienen computadora, ni celular ni tablet-, le consté. -¡No! Es porque no les gustan LAS REDES-, me explicó. La carcajada de la familia, fue sonora. Claro, era un chiste. Sin embargo, hay un grupo de peces a los que sí les gustan las redes. Tanto, tanto les gustan, que eran‘una cantidad tan grande de peces alcanzados que LAS REDES se rompían'. Te cuento, lo que ocurrió aquel día fue simplemente inusual, espectacular, sorprendente. Mira este detalle, los peces en las noches están más cerca de la superficie, y en el día buscan la profundidad. Y, los profesionales de la pesca que aparecen en LUCAS 5 -Simón, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo-, ‘TODA la noche estuvieron trabajando, y NADA pescaron'. Y tal vez te ha pasado que das TODO y no recibes nada, pones TODO tu empeño y el resultado es NADA, lo intentas TODO y no logras NADA. ¿Te ha pasado? Entonces: te tengo buenas noticias. ¡Una Palabra del Señor puede cambiar tu circunstancia…aunque parezca un imposible! A ver, Jesús ‘dijo a Simón: boga mar adentro, y echen SUS REDES para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado; mas EN TU PALABRA ECHARÉ LA RED. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y SU RED se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas barcas'. Vamos ECHA LA RED confiado en Su palabra, haz TODO lo que debas hacer aunque parezca que vas cuesta arriba, esta vez no quedarás en NADA. Tu éxito será tan inusual, espectacular, arrollador, sorprendente…que te verás forzado a compartirlo con otros. No importa la circunstancia que atravieses, ni qué área de tu vida está afectada: confía en Su Pa labra…y los peces que necesitas y más: caerán en LAS REDES del milagro.