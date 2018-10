La comunicación política

jueves 4 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

La comunicación política es toda actividad organizada dirigida a transmitir un mensaje que permita llegar a los electores con el fin de influir sobre ellos.

Toda la campaña política se puede sintetizar en la idea de comunicar un mensaje para ganar votos. Este objetivo debe ser claramente establecido pues, en el estallido de una campaña, el candidato presidencial, el jefe de campaña, los voceros y los candidatos suelen olvidarse de él, perdiendo valiosísimo tiempo en actividades secundarias.

En la comunicación política el rol del emisor es asumido, principalmente, por el candidato. Sin embargo, la campaña en sí misma es decir, la forma cómo se realiza la campaña es ya, de por sí, un mensaje. El mensaje: es el conjunto de actitudes, conductas, ideas y propuestas que están dirigidas al elector y a su entorno. En una sociedad moderna, los medios de comunicación masiva (pero también los mítines, caravanas y caminatas).

El receptor es quien recibe el mensaje y en una campaña política, es el elector. Es fundamental que exista entre el emisor y el receptor la ‘comunicación de retorno' o feedback, es decir la apertura del comité de campaña, del partido, del candidato y de su entorno por escuchar, dialogar e incorporar los mensajes que brinda el receptor. El peor error de un candidato y de su equipo es no escuchar.

La esencia de todo proceso de comunicación es que el ser percibe y es percibido. Este concepto es fundamental porque, para el elector, su percepción es la realidad. La percepción es el punto de partida y de llegada. Uno puede tener una imagen de sí mismo, pero si la gente me percibe de manera distinta, esa percepción es la que prima, pues es la que decide el voto. Por ejemplo, si un candidato se presenta a sí mismo como honrado y la gente lo percibe como mentiroso y corrupto, lo que finalmente prima es la percepción ciudadana. La comunicación no es solamente la palabra. Existe una comunicación verbal y una no verbal. La comunicación verbal apela a la palabra, a la razón, al pensamiento y abarca apenas el 4% de la comunicación humana. La comunicación no verbal comprende los gestos, las actitudes, los sentimientos.., y abarca el 96%.

