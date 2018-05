¡Como tonto!

viernes 11 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

Antes de compartir una foto o video debemos observar bien los detalles

La forma más fácil de quedar como tonto frente a las amistades es enviando cadenas y noticias que a leguas se nota que son falsas; escribí ‘tonto' por ser correcta y elegante porque la palabrita debería ser otra. ¿Cómo saber si lo que te mandan por whassap es falso? Bueno diría que el98% de lo que recibimos es falso y el2% restante es dudoso. ¿Niños perdidos en México? Desde aquí nada podemos hacer: es imposible que nos topemos en un mall justo con el niño ‘robado' hace 3 años en ese país norteño, además muchas veces son peleas de custodia o líos entre amantes que lo hacen para molestar. Cuando comienzan ‘me lo mandó un amigo de confianza segurito son falsas, de otro país o es algo que pasó hace años y el ‘recuerdo' de Facebook lo trae al presente, como pasó con la ‘segunda muerte' del ex Presidente Illueca.

Antes de compartir una foto o video debemos observar bien los detalles: letreros de los almacenes, los uniformes y patrullas de la policía y las placas de los carros. Escuchemos los acentos y la forma de hablar. Con esa rápida observación ya sabremos si el hecho corresponde a un evento local. Entrando al post original se puede confirmar el país. También debemos estar claros que las empresas no condicionan sus donaciones a cambios de ‘likes' o reenvíos de fotos. Hay mucho más que comentar pero no hay más espacio, pero ojo, no quedes como tonto: no reenvíes nada.

Relacionista pública, activista y editora