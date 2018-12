Círculo de Seguridad

viernes 14 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

Siempre van a existir los robos y los asaltos, pero nosotros debemos ser responsables de nuestro primer círculo de seguridad

El ‘sentido común' debe ser nuestra primera medida de seguridad, pero pareciera que muchas personas lo han perdido. Es demasiado normal ver adultos con bebés o niños pequeños formando fila por horas en las ferias navideñas o en entregas de algún tipo de ayuda, así como buscando un ‘mal golpe' ¿A quién se le ocurre semejante barbaridad? También me causa mucha extrañeza ver lo confiada que son algunas mujeres cuando van de compras o suben al metro: usan sus carteras o mochilas en la espalda, a veces, hasta abiertas. Si hay alguien con malas intenciones, ese descuido le facilitará la su mala acción.

Siempre van a existir los robos y los asaltos, pero nosotros debemos ser responsables de nuestro primer círculo de seguridad: debemos estar alertas, no podemos andar por la calle viendo hacia las nubes cuando en la tierra estamos rodeados de peligro.

Si usted está en un barrio o país que no conoce y a su alrededor todo tiene mal aspecto, seguramente estará en lo que se llama ‘zona roja', es decir está en área de riesgo, ¿qué hace ahí? En todos los países hay sitios peligrosos. Pregunte antes de caminar o bajarse del carro: use su sentido común.

Nadie desea que le roben, pero no se ofrezca en bandeja de plata a los ladrones; póngaselo difícil: no camine de noche hablando por celular, use prendas solo si va a un lugar seguro. Agarre su cartera. Si viaja no exhiba cámara fotográfica o dólares; es decir, ¡no ande como tonto por la vida!

