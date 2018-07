El Centenario, puente de la fatalidad

Es controversial el inicio y el final del puente, cuyo objetivo era facilitar y aliviar el tránsito por el histórico puente de las Américas

El Puente Centerario, al parecer se construyó con dos pies izquierdos, casi similar a una pareja que quiere bailar y no puede hacerlo por la incomodidad de no encontrar el compás o simplemente no saben bailar.

Es importante destacar que una de las causas de atropellos y choques en el Puente Centenario es por la excesiva velocidad de los conductores de uses colectivos y particulares, parecieran tener licencia para matar. Con la acción criminal de estos asesinos del volante, muchos niños quedan desamparados, sin medios de subsistencia y sin un porvenir, lo que pone en riesgo los beneficios de una educación.

En esa vía alterna ha ocurrido de todo, como confeti en carnaval. La Policía ha capturado traficantes de drogas, se ha perseguido y detenido delincuentes peligroso. Han fallecido decenas de personas en accidentes de tránsito, atropellos, ciudadanos se ha lanzado del puente por razones económicas o por problemas amorosos.

Nada más falta que en el Puente Centenario aparezcan el jinete sin cabeza, el hombre lobo, el fantasma de la ópera o porqué no: el mismo Frankistaine, por lo fatal que se ha convertido el dichoso puente.

Las autoridades del Tránsito deben actuar con todo el rigor de las leyes que rigen esta materia, ya que son numerosos los casos ocurridos en calles y carreteras de las ciudades y campos de accidentes perpetrados por conductores endemoniados, afectados por drogas, alcoholismo y que, al final, salen de las cárceles con el pago de una fianza. Se hace necesario corregir para evitar más hechos lamentables.

