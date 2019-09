Carta de Gerardo Espinoza

sábado 14 de septiembre de 2019 - 12:00 a.m.

Lincenciado Eduardo Quirós B.. Presidente de Grupo GESE

Lincenciado Eduardo Quirós B.

Presidente de Grupo GESE

E..S.M.

Sean mis primeras líneas portadoras de un cordial saludo y deseos de éxitos en sus delicadas funciones diarias.

Me dirijo a usted en ocasión al evento suscitado el día m artes veintisiete (27) de agosto del presente año, en donde el diario de circulación nacional que usted representa conocido como ‘El Siglo', en su contraportada publica una noticia en la cual si bien es cierto no mencionan mi nombre, pero la narrativa, rango, descripción física y laboral, deja en entredicho que se refieren a mi persona; razón por la que comprenderá que ante la magnitud de tan infundada noticia en la cual dolosamente se habla de un comportamiento impropio de parte de mi persona, exijo mi derecho a réplica o una disculpa pública en la misma contraportada y del mismo periodista Pablo Castillo, quien manifiesta o asevera dicha nota.

Creo que es de entender mi posición o el porqué de mis exigencias, ya que entenderá mi consternación al ver semejante infamia o atropello publicado por el diario ‘El Siglo', máxime cuando mi persona en ningún momento en los catorce (14) años que tengo de laborar en la Policía Nacional, nunca he sido investigado, multado o sancionado, por actos impropios, indecorosos, amaneramientos, o actos libidinosos que empañen mi labor dentro de la institución a la que orgullosamente y humildemente represento.

Resulta no menos importante señalar que lo publicado por el diario de circulación nacional al que usted representa conocido como ‘El Siglo', el día martes veintisiete (27) de agosto del presente año, en su contraportada, atenta contra mi honor, integridad, imagen y reputación, por no manifestar que además atenta contra mi trabajo; ya que a raíz de dicha publicación soy objeto de críticas, señalamientos infundados y despectivos tanto a lo interno como externo de la Policía Nacional, ya que no faltara la persona que a raíz de lo por ustedes publicado intente menoscabar o empañar mi labor.

Agradezco profundamente que se tome en serio mi petición de que se me extienda una disculpa pública, en base a mi derecho a réplica y evitarnos así lo tedioso, complicado y costoso de un proceso legal, el cual estoy dispuesto a incoar de no existir el mínimo reparo departe del periódico ‘El Siglo', de enmendar lo publicado.

De usted,

Atentamente,

Mayor Gerardo Espinoza Montenegro

Cédula N°. 4-722-2176