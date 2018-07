Capellanes cuestionados

viernes 27 de julio de 2018

Con Ricardo Martinelli, en 2009, el nuncio Carrascosa intentó que se aprobara un tratado con El Vaticano

Gracias a que Monseñor Lacunsa zarandeó a politicos que se aprovechan de las patronales, algunos molestos por esto, para quitarle autoridad moral, filtraron que la Iglesia Católica pelecha de fondos públicos para darles ingresos a curas en diferentes regiones del país como capellanes, figura anacrónica para Panamá porque desde 1990 no hay ejército.

Con Ricardo Martinelli, en 2009, el nuncio Carrascosa intentó que se aprobara un tratado con El Vaticano (concordato) para reactivar la institución del Ordinariato Castrense para nombrar capellanes en los cuerpos policiales, aunque castrense se refiere a lo militar. Muchos, incluida mi persona, le salimos al paso a esta pretensión y luego de solicitud hecha a mi por Melitón Arrocha, vice canciller de la época, en sentido de que desistiera de mi crítica enérgica, le comuniqué que, si éramos civilistas, teníamos que oponernos. Tiempo después Arrocha me comentó que Carrascosa había desistido de impulsar el proyecto. Lo creí porque no llegó nada a la Asamblea en ese sentido, Órgano que tenía que debatir el tratado.

Me sorprendieron declaraciones de Lacunza ante crítica por existencia hoy de capellanes ejerciendo un cargo que no ha sido aprobado. Lacunsa argumenta que esos curas están haciendo un trabajo por lo cual es correcto que reciban paga. Ya había criticado a monseñor cuando el hoy cardenal, defendió en diciembre de 1990 la reinvasión gringa para sofocar escaramusa liderada por el ex coronel Eduardo Herrera. No es correcto que pastores cristianos aprueben actos reñidos con la moral cristiana. Luego monseñor Ulloa justifica a los capellanes porque siempre los ha habido. Me recordó a los diputados diciendo que nombramientos de conveniencia siempre ha habido en la Asamblea. Cabe recordar que Ulloa y Lacunsa aceptaron un cheque ilegal de 1.5 millón del PAN de Martinelli y Guardia Jaén.

Y salta el ministro Bethancourt a decir que la paga y los capellanes son válidos porque la Iglesia así lo ha manifestado. De cuando acá los obispos son legisladores o jueces para decir que lo eliminado desde la década de los 90 lo pueden resucitar.

Lo que queda de este caso es que nuestros obispos justifican lo que les conviene y la mayoría de la ciudadanía no enfrenta esta quiebra de principios.

Vamos mal…

Excandidato presidencial

