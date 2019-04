El ‘cantinflesco' sistema electoral

miércoles 3 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Es un absurdo y nos deja en ridículo como nación, que el Tribunal Electoral reconozca que el innombrable puede ser candidato a cargos de elección popular

El sufragio es un derecho completo y no a medias, es decir, usted tiene derecho a elegir y a ser electo, por tanto es inaceptable que un presidario pueda ser candidato a uno o varios puestos de elección popular y el mismo no se encuentre habilitado para ejercer el voto producto de su situación carcelaria, y si puede ejercerlo, es solo para presidente de la República.

Es un absurdo y nos deja en ridículo como nación, que el Tribunal Electoral reconozca que el innombrable puede ser candidato a cargos de elección popular, cuando el derecho al sufragio está truncado por la mitad, siendo que por mucho , solo se puede aceptar por mandato de ley el voto para presidente de la república, con lo cual resulta una verdadera cantinflada lo que se encuentra aceptado, actualmente, sobre la mesa.

Necesitamos crecer como nación, puesto que en lo que conozco y me confieso neófito en la materia, en otras urbes civilizadas del planeta, es inadmisible que se permita a un reo sin importar su condición, correr a un puesto de elección popular. Este hecho nos deja ante los ojos del mundo como una pinche aldea y eso es inaceptable para el futura de nuestra nación.

Con éste tipo de acciones, ¿cuál es la enseñanza, el mensaje que enviamos a nuestros hijo, nietos y bisnietos quienes decimos son el futuro del país?

Señores jueces y magistrados electorales ustedes tienen en vilo a mi país con su silencio cómplice, desde el momento mismo en que aceptaron esa candidatura, que debieron detener de oficio y no permitir que a estas alturas del partido, faltando tan solo un mes y dos días para las elecciones nacionales, no se puedan siquiera imprimir las boletas electorales para la elección del burgomaestre del principal distrito del país ni las del circuito electoral donde según ustedes, ha pernoctado el presidiario.

Para la población es irrefutable el hecho que ese señor no vivió en nuestro país durante los últimos 4 años, solo ustedes que seguramente viven en marte no se dieron cuenta de éste hecho cierto y que además está aquí porque no vino por su propia voluntad, sino porque lo trajeron los fulos del norte donde residía por la relinga y con los grilletes puestos en pies y manos como debía ser, porque vino como preso.

Los magistrados serán los principales responsables, por este tipo de perversos mensajes, nuestras futuras generaciones vean y pongan entre sus principios que la inmoralidad paga y es lo que menos importa en una sociedad.