No cantes a lo loco y alabando los problemas

viernes 5 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

Volverás a la casa del Rey para salvarte, para sonreír, comer, prosperar, sanar…y para vivir tus sueños

?MI-SION? : me encanta la música de Vives. Antes de conocer a Cristo, claro que cantaba sus canciones a lo loco. Pero, como conocer a Cristo implica un ‘culto racional', antes de cantar…pienso en lo que canto, aunque el ritmo suene pegajoso y me seduzca. ¿Por qué? Porque Dios dice que ‘comeré el fruto de mi lengua, pues ella tiene poder sobre la vida y la muerte'. Y, si Dios lo dice; así es, pues ‘Él es fiel a Su Palabra'. De ahí que procuro usar mi lengua cantar y decir palabras de vida y no de muerte. Pero, ¿esto que tiene que ver con las canciones de Vives? Pues en ellas oí hablar de La Tierra del Olvido por primera vez. Y habla la canción de un lugar al que se quiere volver, o se quiere que alguien amado regrese. Déjame decirte que La Tierra del Olvido existe: es Lodebár. Aunque Lodebár significa Tierra del olvido, si se traduce literalmente del hebreo, Lodebár es: ‘tierra sin pastos'. Y una tierra sin pastos es una tierra estéril; es decir un negocio improductivo, un trabajo que no sustenta, una relación que se estanca, estudios que no avanzan, proyectos sin futuro, desilusión, problemas, conflictos, dificultades, escases, enfermedad, etcétera. Un lugar donde nadie quisiera estar, ni llevar a nadie regreso, máxime si se le ama. La Buena Noticia es que en este pasaje de Lodebár, la Biblia nos describe al Rey David cumpliendo una palabra empeñada, preguntando si queda descendencia del linaje de Saúl a quien pueda tender la mano, y le informan que un lisiado de los pies está en La Tierra del Olvido y el rey lo manda a llamar. Si sientes que ya no andas, que nada camina…que estás en el destierro de toda ‘misericordia': hoy es el día que el Rey te manda a llamar. Volverás a la casa del Rey para salvarte, para sonreír, comer, prosperar, sanar…y para vivir tus sueños. ¡Los días de dolor terminan, no cantes a lo loco y alabando los problemas…Dios no se ha olvidado de ti y te tiende la mano!