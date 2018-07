Las candidaturas por la libre postulación

miércoles 11 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

Este tema en poco tiempo traerá un debate nacional, toda vez que es muy posible que más de 3 aspirantes

Nuestro criterio es que La Ley no puede -sin consecuencias- excluir a ningún individuo que cumpla con el requisito mínimo establecido, que hoy día se ha calculado en presentar 18.542 adherentes a dicha candidatura. Este tema en poco tiempo traerá un debate nacional, toda vez que es muy posible que más de 3 aspirantes obtengan el mínimo solicitado y aún así sean excluidos de participar en las elecciones generales. Mi criterio está sustentado en El principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenecen al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Este principio (igualdad y no discriminación) forma parte del derecho internacional general. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens'.

Abogado