Campeón no pega ni estampillas

martes 14 de agosto de 2018 - 12:00 a.m.

Contra las Cuerdas de El Siglo del 14 de agosto del 2018

Nada que mejora y la afición ya no sabe ni que hacer. El púgil de la inseguridad no pega ni estampillas, se ha vuelto puro bla, bla, bla y lo que ofrece en el tinglado local es muy pobre, pero aún así se mantiene con el fajín.

Sus rivales, los cacos, le tiene la medida y le han robado por completo la iniciativa. Pablo Pueblo, que es el que paga sus bolsas, no sabe por qué Kid Pacha lo mantiene contra viento y marea. La afición opina que no tiene los atributos para salir del ring con la mano en alto en el pleito contra los peligrosos cacos. Mientras tanto Pablo Pueblo se siente noqueado.

Desde las gradas le piden mayor efectividad, pero lo que se ve es que está a punto de caer a la lona, porque no encuentra la fórmula para salir adelante en el complicado combate.

Desde que subió al ring, la primera vez, hubo desconfianza de parte de la fanaticada, que no le veía el perfil para portar el cinturón, y no se equivocaron porque no ha dado la talla, a pesar del botín que se gana mensualmente.

Ya falta menos de un año para que se termine su era y el alías de ‘púgil de la inseguridad' se lo ha ganado, según muchos aficionados de este duro deporte.