El camino electoral de las candidatas

jueves 19 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

Varios de los principales obstáculos se articulan alrededor de los sistemas electorales y sus mecanismos

Los procesos electorales no son neutrales en términos de género. Por el contrario, en el diseño y la aplicación de sistemas y marcos normativos electorales confluyen sesgos y desigualdades de género producto de la estructura patriarcal del poder, que limita el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y de los grupos tradicionalmente marginados; haciendo más difícil el camino electoral de las candidatas. Para las candidatas estos sesgos pueden manifestarse como obstáculos que las disuaden de participar en procesos electorales y dificultan y reducen sus posibilidades de resultar electas, afectando al carácter plural, incluyente y representativo al que deben aspirar las democracias. Varios de los principales obstáculos se articulan alrededor de los sistemas electorales y sus mecanismos, el rol de los partidos en la promoción de las candidaturas de mujeres, los roles tradicionalmente asignados a las mujeres y cuyas consecuencias implican, por ejemplo, la responsabilidad desproporcionada en trabajos no remunerados (cuidado de dependientes), las consabidas brechas salariales y el acceso desigual al sistema financiero. El acceso desigual a los medios de comunicación es una de las dificultades que enfrentan las candidatas. En este sentido con el objetivo de propiciar condiciones más equitativas y promover la participación de más mujeres, los medios podrían asignar parte del espacio dedicado a programas políticos a las mujeres candidatas. También existen las desigualdades que imponen las estructuras patriarcales de los partidos que favorecen la distribución de fondos para las campañas de los candidatos en perjuicio de las candidatas. Reconocer estos sesgos, que haya voluntad para eliminarlos, permitirá avanzar en la consecución de condiciones igualitarias. En este contexto, también resultan relevantes las recomendaciones emitidas por las misiones de observación electoral, ya que proveen insumos que pueden orientar la acción partidaria, legislativa y electoral a través del seguimiento a su implementación. El camino electoral de las candidatas no es fácil, pero es necesario transitarlo para lograr mayor representación de las mujeres en la toma de decisiones.

Grupo Iniciativa por la Parida