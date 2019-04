Cambios de reglas

viernes 12 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

El matrimonio igualitario, cambio constitucional, la Caja de Seguro Social, educación, seguridad ciudadana

Apenas terminó el último de los debates presidenciales, comenzó la recogida de cuerdas. Fue la culminación de un proceso donde cada candidato expuso algo más que sus planes y se adentró un poco en asuntos relativos a la convicción de sus ideas.

El matrimonio igualitario, cambio constitucional, la Caja de Seguro Social, educación, seguridad ciudadana y crecimiento económico, fueron temas que marcaron posiciones. La presión hizo que algunos de los candidatos mostraran su verdadera cara frente a la crítica, a la rendición de cuentas y a la voluntad de realizar cambios a un sistema que dejó de funcionar hace muchos años.

La conveniencia de intereses creados, a través de esta rueda que solo salpica a una cúpula con acceso a las oportunidades, genera presiones para evitar a toda costa que se cambie el estatus quo.

La sola idea de que se realicen cambios profundos, podría ser un factor de terror para los que aprendieron a sacar ventaja del sistema corrupto. No obstante, si las cosas no cambian de raíz, se estará condenando a la mayoría de los panameños a vivir penurias en medio de una riqueza parcial que mide el bienestar y el desarrollo de la gente, en base al porcentaje del crecimiento económico, a través del Producto Interno Bruto y no del desarrollo humano.

La realidad se mide desde donde uno está parado. La distancia entre una posición y otra, se contrasta, aunque exista contacto visual. La idea de convivir sin igualdad de condiciones, resulta atractiva y codiciosa para los defensores del sistema.

La posibilidad de llamarle negocio a las transacciones basadas en la influencia que permite el sistema político actual, y lo hace legal; se constituye en el mayor generador de pobreza y de falta de oportunidades para los panameños.

Esa doble moral que comparten las diferentes conductas sociales, enmarcadas en disposiciones legales que abren camino a la injusticia social, suelen ser delitos morales sin pena jurídica, que conllevan a graves implicaciones que condicionan nuestra humanidad.