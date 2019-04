Un cambio necesario

domingo 7 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

La corrupción que se descubrió en nuestra sociedad con Odebrecht, vino a corroborar que nuestra sociedad está herida de muerte

Un cambio necesario piden los partidos políticos opositores al Gobierno de Juan Carlos Varela, igual lo hacen los candidatos independientes en todo el país. Los empresarios, en su mayoría, lo mismo que los sindicatos y gremios de profesionales se quejan de la crisis económica que se siente, no solo en las cajas registradoras si no en los bolsillos de los panameños. Y ese cambio lo piden los capitalinos donde el alto costo de la comida, las medicinas y el desempleo los ataca a diario y también los interioranos que sin ser economistas, ven que su trabajo con la tierra y con los animales, no dan ganancias para mantener a los peones ni hay ganancias que justifiquen la terquedad de producir comida.

Las capas medias de pequeños comerciantes y profesionales que se refugian en la campaña contra la existencia de los partidos tradicionales que conocemos y tampoco creen en los nuevos partidos recién inscritos y en la campaña contra la reelección de los diputados, alcaldes y representantes, acusándolos de defraudadores no solo de los recursos que el Gobierno ha puesto en sus manos si no la frustración con los ejemplos escandalosos de muchos de ellos y de los funcionarios públicos, crece la oposición al mundo político partidista un día y el otro también.

Los abuelos y las abuelas y los adultos mayores, hemos venido contribuyendo con este ambiente negativo contra todo lo que huela a la vida política. Machacan un día que ‘este país no lo compone nadie', el otro día dicen que ‘todos los políticos son ladrones' y no faltan los que dicen que ‘todos los Gobiernos roban'.

La corrupción que se descubrió en nuestra sociedad con Odebrecht, vino a corroborar que nuestra sociedad está herida de muerte, el tumor es canceroso y la medicina no se encuentra a corto plazo. Ese cáncer abarca a los de arriba y también a los de abajo.

Pero, no todo está perdido en Panamá, el voto es nuestro arsenal. Todos debemos votar, aunque nos equivoquemos el próximo 5 de mayo. Se necesita un cambio político para coger aliento y seguir en la lucha.