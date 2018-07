Barriga llena, corazón enfermo

martes 31 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

No me equivoqué; premeditadamente alteré el viejo refrán popular, que con sabiduría nos enseñaba que entre el comer y el buen estado de ánimo, hay una conexión estrecha. Si la ‘cosa' está buena, pues el alimentarse bien se convierte en un arte, en un signo de status, en una muestra de vida sana. Pero, como ‘la calle se puso dura', y la canasta básica está por las nubes, por elemental regla de subsistencia, importa a la gente llenarse con lo que sea, aunque la costumbre nos cause deterioro en la salud.

Como si fuera poco, los programas especializados en nutrición saludable, presentan unas dietas tan exquisitas, inalcanzables para nuestros debilitados ingresos. La cultura del consumo de alimentos ‘lights' (laits) a de frutas, verduras y carnes blancas que nos proponen los expertos, es inalcanzable.

La dieta de los panameños a base de frituras, arroz y poroto, es lo que está al alcance de los sectores populares, y ahora se populariza entre amplios sectores de la clase media, lo que constituye un indicador cierto del incuestionable deterioro social, político y económico de ese pujante grupo humano.

Como si con esto no fuera suficiente, si al stress citadino, la contaminación ambiental, la inseguridad y la desconfianza pública le sumamos que la gente se está alimentando muy mal, la capacidad productiva del panameño queda mermada. No es posible desarrollar planes ni proyectos de gobierno con trascendencia nacional, si aumenta día a día, los porcentajes de insalubridad del pueblo panameño. Carece de toda lógica, que en momentos en los que hay que comer bien para vivir mejor, a la gente se le enseña a que lo prioritario es verse bien.

Para los que venimos muy ‘de abajo', y por años lidiamos de tú a tú contra el hambre, hoy; la sola idea de ‘comer mal', nos hace temblar de pies a cabeza, pues el disfrute de comer bien, es el único placer que nos quedaría. Se puede prescindir sin traumas, del sueño de tener una gran casa de playa o darle la vuelta al mundo. El pensar al menú de ‘arroz con huevo', me huele a que regresaré derrotado al barrio.

