Bandera entre Zulay y Lombana

viernes 9 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

Zulay y Lombana no son el problema, como no lo son Varela y Martinelli. Pendular entre ellos es no ver las causas reales.

Este país de tribulaciones cayó en una polémica entre la diputada Zulay Rodríguez y el ex candidato presidencial Ricardo Lombana. Recriminaciones y acusaciones por dos manifestaciones que algunos sectores y Lombana convocaron en días pasados frente a la Asamblea.

Los manifestantes con consignas superficiales como que ‘renuncie Benicio' y que Rodríguez presente sus planillas incomodaron a diputados del PRD que ripostaron con argumentos descalificadores. El país se ahoga en corrupción, su cara más visible la letrina que es la Asamblea, pero la dirigencia de la atomizada sociedad civil y ciudadanos que saben que la corrupción es el principal cáncer, la ubicaron en la Asamblea cuando los diputados, que sí son maleantes, son apenas peones de los que en realidad pelechan del sistema corrupto, que son los actores del Ejecutivo de todos los gobiernos porque el sistema es presidencialista.

Las fricciones entre Lombana y Zulay subieron de tono cuando en la última manifestación, un desadaptado se presenta con una bandera panameña alterada con los colores de un movimiento de moda. Zulay dice que Lombana apoya esta expresión grotesca y Lombana que Zulay inventa para desacreditarlo. Se produjo más distracción de lo medular que es un sistema político colapsado, donde los manifestantes no ven los pilares detrás de la hojarasca. Estos pilares son la procuradora, el contralor y los ido y el entrante presidente con sus pandillas.

Pero el lobby progay, aunque voceros recriminaron el uso de la bandera distorsionada, otros trataron de desvirtuar la reacción que produjo el violador de la ley de símbolos patrios.

Panamá es un caos donde lo racional, lo sustancial queda opacado por agendas ocultas y emociones.

Todos los 4 de noviembre a nivel nacional se hace el juramento a la bandera y otros días en muchos actos cívicos escolares. Traído por los cabellos el tratar de decir que es absurdo reaccionar como muchos reaccionaron condenando la afrenta a la bandera.

¿9 de enero, que lo provocó? Gaspar Octavio Hernández cantó a la bandera y le pidió que descendiera al Istmo convertida en fuego para extinguir a los que la ultrajan. ¿Los mártires y el poeta cometieron absurdos?

