La Asamblea de Diputados nos sigue mintiendo

miércoles 11 de julio de 2018 - 12:00 a.m.

Claro como mantienen a sus parentelas, hijos, cuñados, tíos, sobrinos, primos, queridas y queridos amigos

Cada vez que habla un directivo de la Asamblea, referente a las benditas planillas, no hacen otra cosa que ratificar su ignorancia o intentar tomarnos el pelo porque somos bobos.

El diputado vicepresidente Leandro dijo primero que el pueblo no pregunta pendejadas y acto seguido aparece una mucama de la ex presidenta Mireya en una de las planillas adjudicadas a su persona, y él no sabía, o miró para otro lado cuando ordenó su inclusión en la misma, esas son las pendejadas que pregunta el pueblo.

Ayer la diputada presidente Yanibel, en un canal televisivo, dice que no podía publicar las planillas porque primero hay que presentarlas al MEF y a Contraloría, MENTIRA, puesto que lo que; los pendejos del pueblo queremos saber son las distintas planillas del año 2018 la 02, la 080, la 172 y otras y el artículo 262 de la norma presupuestaria se refiere es a la presentación del nuevo presupuesto; es decir los presupuesto a futuro, no los actuales. Crean que el pueblo pendejo se chupa los dedos.

Claro como mantienen a sus parentelas, hijos, cuñados, tíos, sobrinos, primos, queridas y queridos amigos y amigas con derechos y hasta pretendientes, no se atreven a publicarlas. Además para cuando lo hagan en las mismas no aparecerán todos los que son porque han tenido todo el tiempo del mundo para maquillarlas, pila de vagabundos.

No vengan con el cuentito de que tienen derechos en la ley, porque ustedes son quienes las hacen y en ninguna ley que yo conozca dice que los diputados tienen derecho a manejar partidas porque esas no son parte de sus funciones constitucionales. Ustedes metieron un adefesio jurídico en su legislación interna que se otorgan un derecho circuital pero eso no significa manejo de partidas en ningún tipo de planilla.

Con que moral puede un diputado o la Asamblea cuestionar el mal uso de las planillas a otro órgano del estado si ellos están en las mismas andanzas, en él juega vivo nombrando por detrás, por las orillas, por las ventanas y por cualquier rendija para tener adeptos? Cuando una de las funciones del Órgano Legislativo es el del control del gasto público y exigir al Ejecutivo, judicial al igual que a todas las instituciones públicas autónomas y semiautónomas

No vengan con el cuento de que bajaran los montos porque ustedes no tienen derecho a manejar planillas, que el Ejecutivo asuma en el presupuesto 2018 los nombramientos de todo el personal de la Asamblea en una sola planilla y les quiete ese privilegio; hagan sus leyes que para eso fueron electos y nada más.

Con razón todos buscan reelección.

EX SECRETARIO GENERAL CGTP