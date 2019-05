Arreglar, remodelar, etc

viernes 24 de mayo de 2019 - 12:00 a.m.

Remodelar suele ser algo complicado. Nunca es fácil. Para corregir o arreglar cosas que van desde una casa hasta la gaveta del armario primero hay que provocar un desorden caótico y eso a nadie le gusta. Personalmente detesto arreglar mis gavetas y pintar mi apartamento suele ser algo tan traumático para mí que paso años meditando si debo o no hacerlo. Ya cuando tomo a decisión de romper una pared, cambiar el piso de un baño o pintar la cocina viene el verdadero lío: encontrar quien lo haga y que haga el trabajo bien.

Escucho tantos cuentos de terror sobre contratistas, plomeros, albañiles, pero los más escabrosos son sobre los carpinteros. Desde robo del abono a la compra de materiales de muy mala calidad. Lo más común y que a mí me da pavor además del desorden son los gastos extras, esos que nunca se contemplaron en el presupuesto inicial. Eso le quita las ganas de remodelar o arreglar la casa a cualquiera.

Luego viene el tema del descarte del caliche, latas de pintura, pedazos de madera con clavos, etc. Generalmente quien va a hacer el trabajo no lo contempla en el presupuesto y es un gasto extra cuando ya uno está desplatado. Lamentablemente algunas veces, por más que le pague a quien realizó el trabajo para que se lleve la basura hasta Cerro Patacón esto no sucede y terminan en los tristemente famosos ‘pataconcitos' o más grave aún y como he visto, en las alcantarillas de algún barrio. Luego nos quejamos de las inundaciones

