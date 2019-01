Arraiján y sus grandes problemas sociales

En los últimos 15 años el distrito de arraiján aumentó en un 80% su población, alcanzando los 300 mil habitantes, la mayoría se ubicaron en las nuevas barriadas de clase media, construidas masivamente, por inmobiliarias que las venden a precios atractivos. El metro cuadrado cuesta $1,000 en promedio, $600 menos que, por ejemplo, el barrio de Don Bosco, en Juan Díaz, ciudad de Panamá.

A este ritmo en los últimos 4 años se han construido más de 30 mil casas nuevas en arraiján, poco menos que el conteo entero de vivienda que hay en la ciudad de Santiago, capital de la provincia de Veraguas.

Este crecimiento adolece de cualquier control de ordenamiento urbano, dado que cada 5 años los gobiernos cambian y no se preocupan por determinar parámetros de urbanismo.

Cuando los empresarios llegan a Arraiján a establecerse con sus proyectos y planos, vienen aprobados de la ventanilla única, del Ministerio de Vivienda, que además ante la inexistencia de un plan de zonificación distrital, no hay uso de suelo determinado científicamente, esto ha recargado toda la vida urbana arraijaneña, el sistema de distribución de agua es pésimo por no contar con nuevas plantas modernas potabilizadoras propias, que nos obliga a depender de plantas de la Chorrera y Panamá; no tenemos un depósito de desechos propios para la disposición final de la basura.

Según la Contraloría, en Arraiján apenas el 21% de la población tenía acceso al servicio público de la recolección de la basura, otro 21% no tenía quien la recogiera.

Otro gran problema, es el calvario del transporte, que ha convertido los tranques vehiculares en el diario vivir, con alto grado de estrés, producto de la poca visión y estrategias en materia de viabilidad. Aunado a esto, tenemos grandes brotes de pobreza extrema y precarismo en diferentes partes del distrito.

Es un hecho notable que arraiján atraviesa una de sus peores crisis social ante la falta de agua potable, inseguridad, basura, transporte, y la urgencia de crear infraestructuras de salud y escuelas.

