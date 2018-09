El árbol que habló

martes 25 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

‘Si te comes las semillas, te va a crecer un árbol en la barriga', me advertía mi papá cuando era niña. Me asustaba imaginarme con ramas saliendo por la nariz y las orejas, pero con el tiempo me fui olvidando de esa ocurrencia, hasta ayer, que leí sobre una noticia macondiana.

Resulta que este investigador sintió curiosidad al ver crecer un higuero en un área de Chipre en donde nada crecía desde hacía tiempo y se dispuso a encontrar el orígen. Había una cueva subterránea desde donde crecía el extraño espécimen, así que hurgó hasta llegar a la raíz. Para su sorpresa y la nuestra, el higuero crecía en el vientre de un cadáver, que junto a otros dos cuerpos, yacían en esa cueva desde hacía más de 40 años, cuando Ahmet Hergune fue secuestrado y presuntamente asesinado en medio de un conflicto armado entre Turcos y Griegos a principios de los años setenta por la isla mediterránea.

La hipótesis es que el hombre comió higos poco antes de morir y - ya detenido el proceso de digestión - las semillas pudieron desarrollarse a partir de otra casualidad: una explosión causada por dinamita abrió un boquete en la cueva y esto permitió que algo de luz solar entrase en la cueva, creando las condiciones para el crecimiento del árbol.

De los más de 200 mil desplazados y los casi 2000 desaparecidos que dejó ese conflicto por el territorio chipriota, hoy se conoce la historia de este miembro de la resistencia turca que desapareció en 1974. El cadáver lo encontraron en el 2011, pero solo ahora se sabe la historia del desaparecido, que había sido reportado por su hermana e ingresado a las listas de personas cuyo ADN se contrastaron con cada osamenta que encontraron en estos años.

El higo es fruto de una planta legendaria, encontrada en las tumbas de los faraones, historias bíblicas y en la América colonizada. Tiene una gran resistencia y es bastante versátil en la gastronomía, así que no es de extrañar que justo un higo haya sobrevivido para contar algo que quedó enterrado a metros bajo tierra.