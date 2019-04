Apocalipsis electoral

lunes 29 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Llegamos a la semana final. Son siete candidatos. Ninguno me convenció al cien por ciento y me veré forzado a escoger el menos malo. Todos los presidentes tienen cosas buenas y malas.

Requerimos un presidente que mezcle un poco del Endara, que reconstruye el país sin revanchismos extremos pero que sepa escoger sus ‘chinchorros' honestos. Un poquito del carácter y firmeza del Toro para asumir medidas, pero ahora sin privatizar. Un poco de la Mireya en su elegancia en vestir y representarnos; ¡pero que no nos cueste a los contribuyentes! Debe ser austero, más no payaso. De Martín, puede aprender a no repetir el error de pretender reformar la CSS sin hacer consensos.

De Martinelli sin duda, el presidente que venga debe aprender a hacer y empujar la carreta del Estado, con una intensidad y fuerza que mueva la pesada carga de la burocracia y se vean resultados pronto, obvio sin ‘la rebuscadera' y saqueo. De Varela se puede aprender que conversando con los actores sociales se puede gobernar con menos disturbios.

Quisiera fuera un presidente como un Belisario Porras o una mezcla del nacionalismo de Arnulfo y Torrijos, con visión social dando prioridad al combate a la pobreza.

Médico