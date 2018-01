Antivalores, peculados y permanecemos tolerantes

jueves 11 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

Las manifestaciones del martes 9 de enero, en toda la república, tal y como se había solicitado, es necesaria y obligatoria.

Panamá, un país que se pierde en la nada y tiende a desaparecer con tanta desesperanza, anarquía, antivalores, peculados, mientras permanecemos adormecidos, tolerantes ante esta ola de delincuentes políticos y presuntos inversionistas.

El primer foco de corrupción que la población señala es la Asamblea Nacional de Diputados, a los cuales no les alcanza una auditoría, porque no la resisten. La inmunidad la convierten en impunidad. Además que la justicia es selectiva, hasta con sus parientes.

Por su actuar pudieran considerarse como salvaguardas de empresas que en otros países han sido condenados al declararse confesos de entregar coimas (donaciones), invirtiendo en campañas políticas para recibir beneficios en las contrataciones públicas, como lo es Odebrecht.

La manifestaciones del martes 9 de enero, en toda la república, tal y como se había solicitado, es necesaria y obligatoria. En cada parque, por la razón que fuera (falta de agua, luz, carreteras, etc.), debemos organizar protestas ciudadanas, preferiblemente los domingos, pero todos a nivel nacional, las luchas se ganan de poco a poco.

Nuestros gobernantes, diputados, magistrados y demás jerarcas no entienden si no se hacen demostraciones de fuerza. Prácticamente no contamos con organizaciones sociales de reivindicación social que motiven y es la razón por la cual a pesar de gozar de mayor información tenemos menor activación.

Quizá por eso el presidente Varela aún persiste en sus dos aspirantes a magistradas, quizás mediante la presión sobre algunos diputados que tienen problemas de tránsito o por el manejo indiscriminado, desordenado o mal uso de las mal llamadas ‘partidas circuitales', la Apple Blue, ahí se le puede hacer el milagro; pero ñagare.

Insistimos en protestas pacíficas, pero significativas. El uso diario de una cinta negra de ¼ pulgadas de ancho por 5 de largo, en forma de hoja, pegada en el cuello de la camisa, mientras logramos a promover y activar protestas mensuales.

La corrupción alcanza todos los niveles sociales. Compran la conciencia de pobres y menesterosos a través de los mal llamados programas ‘beca universal' o ‘120 a los 65', mientras se estudia la posibilidad de aumentar la edad de jubilación. Dios te salve Panamá.

Economista, educador, humanista.