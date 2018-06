Alianza o venta de curules

jueves 21 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

Panamá es país en vías de destrucción producto de la arbitrariedad de grupos de políticos. Vivimos en espera que el Creador nos cuide, proteja y haga justicia por nosotros, mientras la corrupción avanza libremente como el aire a respirar.

Panamá necesita mandatarios estadistas, visionarios que crean en el desarrollo económico de la nación; no solamente en el crecimiento económico de sus empresas, compadres o allegados.

Los cargos públicos son para servir a la Patria, la nación, la población y al País, no para servirse de ellos, en consecuencia: ‘si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno.'

Soy de la humilde opinión que la mejor forma de gobernar, es viviendo como lo hace el pueblo. Como resultado, el presidente de la república no debe tener ingresos totales mayores a quince veces el salario mínimo oficialmente registrado.

Vicepresidente, magistrados, diputados, ministros, directores de instituciones o gerentes y similares, el ingreso máximo por sus funciones no debe ser mayor a diez veces el salario mínimo registrado oficialmente.

Se deben eliminar los gastos de sinvergüencería, redondeo de salario, gastos de representación o viáticos fijos. La inmunidad -prostituida por cierto- debería ser nula o abolida, salvo las opiniones que viertan en el hemiciclo legislativo.

Que todos los funcionarios públicos electos o por nombramiento tengan que responder, ante los órganos de justicia ordinaria, por actos o acciones de corrupción, indefinidamente. La indescriptibilidad debe ser la piedra angular del nuevo gobierno, y caiga quien caiga. Debemos motivar la constituyente y la revocatoria de mandato.

Por otra parte, es necesario denunciar en este escrito, la posible venta de quince curules del PRD a Cambio Democrático mediante la figura de ‘reserva para futuras alianzas'; reserva que debe ser avalada por el medio millón de inscritos y no por una dirigencia que pudiera desconocer los intereses de esa población que obviamente la rechazaría de plano. No a la reelección. Dios te salve, Panamá.

Economista, educador, humanista.

