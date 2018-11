Una alianza partida

miércoles 14 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

No me explico las razones o motivos de tal alegría, dado que esta alianza con los populares está más llena de derrotas

El domingo pasado el Partido Popular aprobó la alianza con sus actuales socios del Partido Panameñista. La euforia se hizo notar en las huestes arnulfistas presentes, incluyendo al candidato de las inundaciones tal como si desde ya, estuviesen celebrando la victoria.

No me explico las razones o motivos de tal alegría, dado que esta alianza con los populares está más llena de derrotas y fracasos que de triunfos. Esta alianza es la prueba irrefutable que los compromisos y favores políticos le pasaron la factura a los ex estrellas verdes. No por el gusto tres días antes de la convención, los personeros del gobierno comandados por el matraqueador, comenzaron la torcedura de brazos en base a recordar las prebendas, Embajadas y negocios otorgados al partido picanto.

No entiendo como los arnulfistas por un lado no se dan cuenta que esta alianza con los populares esta fracturada desde el mismo centro, dado que a lo interno en al asiento de atrás del picanto, va otro grupo de ocupantes que apuntan su mirada al candidato copy page. De igual forma tampoco entendemos, como este partido (Partido Popular), no se da cuenta que si quiere subsistir como una especie de sanguijuela de la política criolla, su mejor opción no es el partido Panameñista porque han sido parte del desastre quinquenal del gobierno que ya huele a alcanfor.

Al parecer, algunos de los conductores del picanto después del domingo se han dado cuenta del error y ya han empezado a hablar que ‘lo del domingo no fue un acuerdo sino, una recomendación para que sea ratificado por el congreso el 26 de noviembre.' Es decir le tiraron la pelota a 420 delegados y que no dudamos que ya a estas alturas ,el largo brazo gubernamental va a hacerse sentir y al final esta fatídica alianza se va a cristalizar, lo que a no dudarlo es la lápida del partido que liderizó Ricardo Arias Calderón (q.e.p.d.)

