Al son que le toquen

viernes 7 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

No ha pasado mucho desde que escandalo mundial, mal llamado, Panama Paper, retumbó los cimientos de la escena local. No hubo panameño en el planeta que pudiera evadir a su salida del país un comentario despectivo sobre este hecho, que, por su forma y fondo, no era un problema solo de Panamá, pero que, por algunas complicidades periodísticas, terminó denominándose con el nombre de nuestro país.

Estos papeles eran en sí un modelo financiero, que, por la falta de controles de seguridad de una firma de abogados panameña, terminó develando el gran secreto que a voces escondían los abogados del mundo, que se dedican a la creación de sociedades en determinadas jurisdicciones.

El mundo financiero de las sociedades encontró una respuesta a la bomba que se le venía encima y supo emplear a un conejillo de indias en la figura del país de origen de la firma hackeada.

Si se le llamaba Panama Paper y se ensañaban con la figura de un país en específico, sería visto como el delito de una jurisdicción y no como un sistema global de encubrimientos de delitos financieros.

Finalmente, el dinero lavado no se dio en Panamá ni en bancos panameños. Para colmo de males estos capitales gozaban del refugio y la protección de jurisdicciones relacionadas con la Unión Europea, misma que actuó de forma inquisitoria con Panamá para lavar sus pecados originales.

La jugada salió perfecta y el estrecho istmo canalero terminó desprestigiado, junto a las personalidades del mundo que quedaron expuestas en sus intentos por esconder dinero a los fiscos de sus respectivos países, entre otras fechorías.

Panamá fue muda y optó por coger el golpe, bajo el pretexto de que toda noticia tiene su ciclo y que sería reemplazado por el siguiente escándalo. Hoy día el mundo se revuelve a la sazón del presidente estadounidense Donald Trump; y con cada crisis que provoca, surgen oportunidades para un país como Panamá acostumbrado a bailar con las más feas.

