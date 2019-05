Ahora le toca al pueblo

viernes 3 de mayo de 2019 - 12:00 a.m.

Luego de la campaña, donde todo candidato se ha vendido como la panacea, le toca al pueblo elegir. Son 4 elecciones. Para presidente, diputados, a...

Luego de la campaña, donde todo candidato se ha vendido como la panacea, le toca al pueblo elegir. Son 4 elecciones. Para presidente, diputados, alcaldes y representantes.

Para presidente las encuestas han sido diferentes. Unas ponen de ganador al abanderado del partido de la dictadura y otras hablan de que ganaría el del continuismo del partido del detenido del Renacer. Simulacros han puesto con opción al libre postulado Lombana. Ningún ejercicio ve posibilidades en los otros candidatos, pero eso no les ha bajado la moral a estos que actúan como si tuvieran todas las oportunidades, lo que en verdad tienen. Todo depende de lo que vote el pueblo.

Pero hay 4 elecciones como dijimos. Muy ligadas unas elecciones con las otras porque las de los candidatos de partidos se apoyan en las estructuras de estos y de los candidatos de sus partidos en cada circunscripción.

Viendo los toros desde la barrera veo que cualquier resultado puede darse, a pesar de que haya percepciones de que unos u otros puedan ganar.

Pero, ¿ganar para qué? Entre los candidatos de los partidos políticos todo indica que sería más de lo mismo, con excepción del candidato del FAD, el de menos probabilidades.

Entre Cortizo y Roux poca diferencia hay. Partidos que han sido mafias ejerciendo el poder, de lo que no se aleja, en el ejercicio Varela, mi partido. Preveo que si gana Cortizo se producirá una reducción momentánea del caos que hemos vivido en los últimos 10 años. El PRD es un buen actor, con más manejo en aparentar, por lo cual se reducirían los sobresaltos pero de que habrá corrupción, la habrá (perro huevero aunque le quemen el hocico). Si ganara Roux, arde Troya, ya que su gente demostró ser lo más desfachatados en el ejercicio del poder y tendríamos a Ricardo Martinelli liberado muy pronto. Arderá Troya no solo por lo corrupto que son, sino porque cobrarán facturas a los varelistas, no sin razón. Cortizo tendría que impulsar persecución contra algún varelista para dar circo a parte del pueblo que quiere desquite.

El votante decidirá. El panorama nos augura oscuros nubarrones. El pueblo debe seguir buscando la oportunidad de barrer con todo vía constituyente, porque lo que salga del 5 de mayo será más de lo mismo. Ojalá me equivoque…

EXCANDIDATO PRESIDENCIAL