viernes 19 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

Muchísimas las personas luchan contra alguna adición que le hace daño, otras no saben que tienen un problema

Las adicciones son terribles, todas. Hay muchas y algunas son sumamente trágicas como ser adicto a las drogas o al alcohol, pero ¿qué pasa con las otras adicciones? esas que la gente sufre en silencio por pena, como la adicción al sexo que generalmente se padece en silencio pues produce sentimiento de culpa al que la sufre y ricitas a quienes lo rodean. La adicción al juego que tantas tristezas causa a las familias.

El chocolate causa adicción a algunas personas, también algunas bebidas de cola y el café. Yo lucho a diario con mi adicción a los carbohidratos. Muchos médicos niegan de su existencia pero puedo asegurar que si existe. Puedo pasar semanas sin comer pan, de repente empiezo a pensar en pan y razono: ‘un pedacito no me hará daño' pero si como el más mínimo pedacito de cualquier pan blanco caigo en una etapa de frenesí donde solo quiero comer pan con queso, con mantequilla o con jamón y no importa si es la hora del desayuno o la cena solo quiero comer pan; luego me da un sentimiento de culpa y hasta me deprimo por todo lo que comí.

Muchísimas las personas luchan contra alguna adición que le hace daño, otras no saben que tienen un problema o no quieren reconocerlo y cuando algún familiar se disgustan o lo comenta responden de manera violenta. Para mejorar lo primero que hay que reconocer es saber que tenemos un problema y querer mejorar.

Mientras escribo estas líneas ya me he comido 2 emparedados de queso pero sé que mañana será un nuevo día, ¡una nueva oportunidad para empezar de nuevo!

