Acceso universal vs aseguramiento universal de salud. Parte 2

lunes 17 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

Como decíamos en artículo previo, se debe proveer suficientes fondos al MINSA para homologarse a la CSS en servicios y rec onstruir la capacidad instalada, una Coordinación eficiente, sin unificación. La CSS no debe compensar en nada al Gobierno, pues las atenciones de todo trabajador ya fueron pagadas con sus impuestos. No hay motivos para ninguna unificación pues son entes distintos, a menos que el Gobierno quiera pasar al aseguramiento universal de todos sus habitantes.

La idea no seria mala, excepto que ambas fórmulas ya han sido exploradas y si no hay compromisos de Estado con la salud, se va al fracaso. En Costa Rica enviaron toda la población a atenderse en la CSS y los gobiernos se desentendieron de la salud, no pagaron lo comprometido a la caja tica, llevándola a crisis.

A la inversa, en Colombia la caja se inclino hacia el MINSA y este hasta de nombre cambió, se privatizó toda la salud dividiéndola en pequeñas empresas prestadoras de salud, llamadas EPS y se destruyó la Caja. La salud es de acuerdo a como pagas y debes afiliarte a cada empresita y esta te cubre solo en su área. Hay gente que para poder hacerse un estudio médico tiene que demandar ese derecho en lo que sería la Defensoría acá. Hay gente que se muere esperando esa ‘tutela', una judicialización ab surda de la salud. Si pagas poco recibes pocas consultas y laboratorios, y sólo algunos antibióticos o medicinas. El que paga más recibe más. Nada de esto es bueno para Panamá.

Es hora de reconstruir la salud sin pensar en negocios ni aprovecharse de los asegurados Defendamos la CSS.